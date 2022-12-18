نفى مصدر مسؤول في نادي الهلال تلقي الإدارة أي عرض من أجل التعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلغادو، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية”، نقلًا عن مصدر مسؤول، فإن الهلال ليست لديه النية في التفريط باللاعب في الفترة المقبلة، خاصة أن ديلغادو يملك عقدًا ساريًا مع الفريق حتى 2025، مشددًا على أنه لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي مع أي نادٍ برازيلي أو غيره.

وكان الأرجنتيني رامون دياز استبعد ديلغادو من قائمة الفريق، التي خاضت لقاء الباطن، بعد استئناف منافسات دوري روشن السعودي، وذلك لاستكمال اللاعبين الأجانب السبعة في الهلال، ورغبة المدرب في التغيير بين الأجانب ومنح اللاعب الفرصة في المباريات المقبلة.