ساد ملعب لوسيل المحتضن للمباراة النهائية لكأس العالم 2022 فرحة كبيرة ارتسمت على لاعبي منتخب الأرجنتين وعلى رأسهم ليونيل ميسي .

وارتسمت الفرحة على ملامح ميسي عقب تسجيل دي ماريا الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في شباك منتخب فرنسا، وأقدم حينها لاعبي الفريق على الاحتفال معه بهذا الأمر.

وانتقلت أصداء الفرح لمدرجات جماهير الأرجنتين، وذلك وتعالت هتافاتهم فرحا بالهدف الثاني لمنتخب بلادهم.