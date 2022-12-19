تحدث الناقد الرياضي عصام الدين، عن الفوز الثمين الذي حققته الأرجنتين بتتويجها بأغلى الألقاب وفوزها في المونديال، لافتًا أن كرة القدم نصفت ميسي .”

وقال “عصام الدين “خلال مداخلة على برنامج المنتصف المُذاع على قناة الإخبارية :” أن كرة القدم اليوم أثبتت أن أسطورتها هو ميسي”، لافتًا أن لاعبي الأرجنتين لم يتفوقون دائمًا على باقي المنتخبات، ولكن الفوز جاء بأقدام ميسي الذي حمل الفوز لفريقه.

وأضاف:” أن ميسي هو نجم النجوم وهو من قاد الأرجنتين للفوز، وبدون ميسي لا يمكن أن تحقق الأرجنتين البطولة”، مُشيرًا إلى أن ميسي أثبت أنه بعد مارادونا هو بالفعل أسطورة.