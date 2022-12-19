أكد مستشار أمن الدولة اللواء م. بسام عطية أن الإرجاف وبث الأخبار الكاذبة ليس جريمة متفردة لكن هو ضمن منظومة من الجرائم .

وقال أن الإرجاف يتوسط تلك الجرائم التي تقود لانهيار الدول وزلزلتها ، فهو مكمل لجرائم سابقة ومتمم لجرائك تالية ، مشدداً على أن الدول تنهار وتسقط من خلال الإرجاف فقط.

وتابع أن الإرجاف جريمة عندما نستعرض أبعاده في الأمن الوطني تجده في البعد الاقتصادي والسياسي والعسكري والجيوسياسي والتقني والسيبرنا وأخطرها الاجتماعي والعقائدي.