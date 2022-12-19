أوضح نجم زياد – مدرب رياضي وخبير التثقيف الصحي فوائد العلكة ومدى تأثيرها على الوزن.

وقال مدرب رياضي وخبير التثقيف الصحي: “العلكة المنكهة لا تؤثر على الوزن، لكن النكهات المحتوية على السكر يجب الانتباه لها ”

وتابع نجم زياد: فوائد العلكة الخالية من السكر أو قليلة السكر مهمة جدا حيث أنها تحسن من الحالة المزاجية للشخص وتقلل من ارتداد الأحماض في المعدة

وأضاف زياد ” كل حبة علكة تمثل ما يقارب قالب سكر صغير وربما تكون السبب في عدم نزول الوزن أو ثباته لفترة طويلة”

نجم زياد – مدرب رياضي وخبير التثقيف الصحي: العلكة المنكهة لا تؤثر على الوزن، لكن النكهات المحتوية على السكر يجب الانتباه لها @najim_fit#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/S1oSF2ojuI — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 19, 2022

نجم زياد – مدرب رياضي وخبير التثقيف الصحي: فوائد العلكة الخالية من السكر أو قليلة السكر مهمة جدا وتحسن من الحالة المزاجية للشخص وتقلل من ارتداد الأحماض في المعدة @najim_fit#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fzyZN8bb2J — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 19, 2022