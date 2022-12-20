اقتربت عملية إخلاء 3 مناطق كاملة من سكانها بحي مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة على الانتهاء بعد إزالة قرابة 95% منها.

وأوضح رئيس حي مصر القديمة في مصر محمد السيد ليلة؛ الموقف من إزالة المناطق الثلاث خلف سور مجرى العيون، ونقل سكانها إلى وحدات حضارية.

وأشار إلى إنه تمّ الانتهاء من إزالة 95% من المناطق الثلاث، وهي: السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة، وسيتم الانتهاء من أعمال الإزالات بالكامل في أقرب وقت.

وأكد رئيس حي مصر القديمة أن أعمال الإزالات جارية، ويتم بالتوازي معها نقل السكان أولاً بأول إلى وحدات مجهّزة وكاملة الخدمات والمرافق، وتشمل هذه المناطق، بحسب إحصائية سابقة لمحافظة القاهرة خلال أعمال الحصر لها، 520 عقاراً يسكنها 1660 أسرة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدد محال يبلغ 241 محلاً، و30 عقاراً تجارياً مستقلاً، إلى جانب 11 عقاراً مهجوراً و9 قطع أراضٍ فضاء و5 عقارات مغلقة وزريبتَيْن.