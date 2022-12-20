أقيم احتفال شعبي كبير لمنتخب المغرب لحظة وصوله إلى الرباط قادما من قطر بعد تحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وأظهر الفيديو لاعبي المغرب يتجولون في شوارع الرباط بحافلة مكشوفة وترافقهم عربات الشرطة وسط هتافات الجمهور المغربي.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم.