قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران “قد مات”، على هامش تجمع انتخابي في 4 نوفمبر الماضي، إلا انه شدد على عدم إعلان وفاة الصفقة رسمياً .

ويعد تصريح بايدن تأكيد قوي حتى الآن على أنه لا يوجد طريق للمضي قدمًا في الصفقة الإيرانية، مما يترك أسئلة رئيسية حول مستقبل برنامج طهران النووي.

وفي أواخر أكتوبر، قال المبعوث الأميركي لإيران روب مالي، إن الإدارة لن “تضيع الوقت” في محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني في هذا الوقت بالنظر إلى قمع طهران للمتظاهرين، والدعم الإيراني للحرب الروسية في أوكرانيا، والمواقف الإيرانية حول برنامجها النووي.