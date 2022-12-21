قال المحامي، عمر الخولي، إن المرحلة الأولى في مكافحة الفساد ستكون من خلال مخاطبة البنوك المركزية حول العالم والكشف عن الحوالات السرية وأصحابها وتواريخها.

وأضاف أن بعض المسؤولين في الدول يستولون على ثورات شعوبهم، لذا فأن كشف الحولات سيساهم في مكافحتهم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأكد أنه في حال تم معرفة المجرمين في جرائم الفساد وكانوا في دول أخرى فيتم التنسيق لضبطهم من خلال الإنتربول.