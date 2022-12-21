أكدت وزارة الداخلية الكويتية مواصلة العمل على رصد ومتابعة ومحاربة مواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى لنشر الرذيلة والدعوة للفسق والفجور في أوساط المجتمع الكويتي الإسلامي، وملاحقة الأشخاص والجهات التي تقف وراءها.

وقالت الوزارة في بيان صحافي : إن قطاع شؤون الأمن الجنائي متمثلًا في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ما زال مستمرًّا في شنّ حملة موسّعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لرصد ومتابعة وإحالة الحسابات التي تقوم بنشر ما من شأنه مخالفة الآداب العامة، وكذلك الحسابات المخالفة للقانون التي تقوم بالتحريض على الفسق والفجور من خلال نشر ما يتضمن الإيحاءات الجنسية أو الأفعال الخادشة للحياء العام.

وأهابت الداخلية الكويتية بالمواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإبلاغ عن مثل تلك المواقع من خلال “مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية” ومراعاة الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي.

كما حذرت من ارتكاب مثل تلك الأعمال المخالفة للقوانين والنظم المعمول بها في البلاد.