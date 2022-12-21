وصف القيادي بحزب الأمة القومي في السودان عروة الصادق، الرئيس المخلوع عمر البشير، بأنه “دمية يحركها الإخوان”، وذلك في محاولة لتبرئة الجماعة من انقلاب 1989.

وقال الصادق: “لا زال البشير يؤكد أنه يُحرك بأحبال الإخوان على مسمع ومرأى الجميع وكلامه في الجلسة خطط له التنظيم، لتبرئتهم”.

وكان البشير، قال أمام المحكمة: “أتحمل كامل المسؤولية عما تم في 30 يونيو، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة”؛ مشددا على أن انقلاب 1989 هو عمل عسكري بحت ولم يشارك فيه أي مدني في التخطيط والتنفيذ.

ويمثل عمر البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين من قيادات جماعة الإخوان، أمام محكمة خاصة لمواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بسبب تقويض النظام الدستوري على خلفية المشاركة في انقلاب 30 يونيو 1989 والذي حكم بموجبه البلاد ثلاثين عاما بغطاء كامل من جماعة الإخوان التي كان يتزعمها حسن الترابي.