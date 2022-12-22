وضعت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، شرط تطابق الملامح ولون البشرة بنسبة 80% لاحتضان الأطفال الأيتام، وذلك من أجل توفير البيئة السليمة لنشأة الطفل اليتيم بين أحضان أسرة طبيعية.

وأوضحت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، أن الشرط المحدد يعد أساسياً لتسليم الطفل الرضيع لأسرته المحتضنة؛ لضمان استقراره نفسياً واجتماعياً وأسرياً، وفق “عكاظ”.

وذكرت رئيس وحدة الاحتضان الدكتورة وفاء أزهر، أن جمعية الوداد، تحرص على تحقيق شرط مطابقة لون وملامح الطفل المحتضن للأسرة المحتضنة لما لذلك من تأثير كبير على حياته، في الجوانب الاجتماعية والنفسية.