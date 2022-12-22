صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، اليوم الخميس، أنه لا يستبعد اندلاع حرب ضد بلاده، مؤكداً على الاستعداد لذلك السيناريو.

وقال الرئيس البيلاروسي “هناك دول على حدودنا تسعى لخلق توترات وسنرد عليها فورا”، مشدداً على أن القوات المسلحة ستظل في حالة انتشار دائم حتى إشعار آخر.

و تأتي تصريحات لوكاشنكو بعد يومين من زيارة نادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مينسك.

وأكد بوتين خلال الزيارة أن بلاده لن تبتلع بيلاروسيا، داعياً إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع هذا البلد الحليف إثر محادثات مع لوكاشينكو تلت هجوماً بطائرات مسيّرة على كييف تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.