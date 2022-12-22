كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة أفضل هدف في كأس العالم “قطر 2022”.

وأعلن “فيفا” عن ترشيحه 10 أهداف لجائزة “هيونداي” لأفضل هدف في كأس العالم 2022، وفتح باب التصويت عبر موقعه الرسمي؛ حيث يتنافس النجم البرازيلي ريتشارليسون بهدفين، كما ينافس سالم الدوسري على الجائزة.

وتعد الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في مونديال قطر 2022 هي: هدف سالم الدوسري في مباراة الأخضر والأرجنتين (2-1)، وهدف ريتشارليسون الثاني في مباراة البرازيل وصربيا (2-0)، وهدف كودي جاكبو في مباراة هولندا والإكوادور.

وتتضمن الأهداف: هدف إنزو فرنانديز في مباراة الأرجنتين والمكسيك، هدف فينسينت أبو بكر في مباراة الكاميرون وصربيا، هدف لويس تشافيز في مباراة المكسيك والسعودية، هدف كيليان مبابي الثاني في مباراة فرنسا وبولندا، هدف ريتشارليسون في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، هدف بايك سيونغ في مباراة كوريا الجنوبية والبرازيل، هدف نيمار في مباراة البرازيل وكرواتيا.