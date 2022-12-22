كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن زين الدين زيدان ولويس إنريكي ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب البرازيل.

وذكرت “ماركا” الإسبانية، أن زين الدين زيدان وإنريكي، الذي رحل عن منتخب إسبانيا، بعد الخسارة أمام المغرب في ثمن نهائي كأس العالم دخلا ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب السامبا خلفا لتيتي.

وأفادت بأن زيدان يظهر في قائمة الخيارات خاصة أن اللاعب السابق لا يبدو أنه سيتولى تدريب منتخب بلاده فرنسا في القريب العاجل مع احتمال تجديد عقد ديديه ديشامب.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب البرازيل أيضا توماس توخيل المدرب السابق لتشيلسي وباريس سان جيرمان.

وكان تيتي أعلن رحيله عن تدريب البرازيل بعد الخسارة بضربات الترجيح أمام كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم.