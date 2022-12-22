وجهت تقارير ألمانية اتهامات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، اتهامات بخرق قوانين فيفا، بسبب ارتدائه “البشت” على منصة التتويج قبل استلامه كأس العالم في قطر.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن “البشت” يبقى هدية نبيلة، تقدم للأشخاص المميزين في العالم العربي، وتعبر عن الامتنان والشرف والنصر، فهي توازي قمصان الأبطال التي يرتديها اللاعبون عقب الفوز بأي لقب”.

وأشارت إلى : “أن المادة 27 فقرة 2 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمعدات كأس العالم، تنص على أن الفريق الفائز أو البطل، لا يجوز له إطلاقا ارتداء قمصان أو ملابس أخرى للاحتفال على أرض الملعب إلا بعد انتهاء المراسم الرسمية للـ”فيفا” وتوزيع الجوائز والتقاط الصور التذكارية على منصة التتويج”.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني توج بكأس العالم 2022 على حساب نظيره الفرنسي إثر فوزه عليه بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائي بالتعادل 3-3.