أوضح متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية أهداف ومكونات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إن الاستراتيجية تهدف لبناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية بحيث تكون بيئة خصبة لابتكار الاختراعات وتتحول الأفكار لأصول وملكية فكرية.

وأشار إلى أنها تتكون من 4 ركائز استراتيجية، الأولى ركيزة خاصة بتوليد حقوق الملكية الفكرية، والثانية تتعلق بإدارة هذه الأصول، والثالثة متعلقة بخصوص استثمار تلك الأصول، والرابعة تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية”.

وعن الفئات المستهدفة، قال: “إن الاستراتيجية تستهدف الفرد،حيث استغلال طاقات الشباب والشابات، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمجتمع أيضا حيث نطمح بأن يكون لدينا مجتمع واعي بقيمة الملكية الفكرية”.

وكان ولي العهد أطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.