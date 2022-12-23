أعلنت سلطات نيبال، عن إطلاق سراح السفاح الفرنسي تشارلز سوبراج الملقب بالثعبان، بعد أن أمضى معظم عقوبته التي أدين بها على خلفية جرائم قتل رحالة غربيين.

وجاء لقبه، الثعبان، بسبب تخصصه بالتنكر والهروب من العدالة.

وتم الإفراج عن سوبراج من السجن المركزي في كاتماندو، في قافلة شرطة تخضع لحراسة مشددة، قادته إلى وزارة الهجرة، حيث سينتظر إعداد وثائق سفره. وذلك بسبب تدهور صحته وحسن سلوكه وقضاء معظم عقوبته بالفعل. وتعادل عقوبة السجن المؤبد في نيبال 20 عاما خلف القضبان، قضى سوبراج 18 عاما منها.

واعترف السفاح الفرنسي في الماضي بقتل 10 سياح غربيين إلى آسيا، بينما يُعتقد أن عدد ضحاياه يصل إلى 20 شخصا على الأقل، قتلهم في أفغانستان والهند وتايلاند وتركيا ونيبال وإيران وهونغ كونغ خلال السبعينيات.

وكان سوبراج يتظاهر بأنه تاجر جواهر أو تاجر مخدرات ميسور الحال لإثارة إعجاب السياح وإقامة صداقات معهم، وغالبا ما يدعوهم إلى الحفلات الفخمة أو جعلهم ينضمون إلى حاشيته قبل الاحتيال عليهم، وفي بعض الحالات، قتلهم.