قال هشام السليماني المختص في الموارد البشرية والإدارة، إن مهنة خدمة العملاء تتحمل 300 ألف وظيفة لذلك تم التركيز عليها بأن تكون كوادرها وطنية 100% .

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت قبل أيام عن بدء تطبيق قرار توطين مهن “خدمة العملاء” والمرحلة الثانية لقرار توطين “المهن القانونية” في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.