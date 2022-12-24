قالت المحامية هديل باداود، أن عقد النكاح يعد صحيحًا إذا اتفق الزوجان على تأخير المهر أثناء العقد، مبينا ان المهر المؤجل يكون دينا على الزوج حتى سداده، حسب نظام الأحوال الشخصية.

وأوضحت باداود أن هذا الزواج يعد صحيحًا طالما توافرت أركان عقد الزواج من وجود الزوجين والإيجاب والقبول وشهادة الشهود.

وأكدت أنه حسب نظام الأحوال الشخصية، يجوز الاتفاق على تأجيل المهر كله أو بعضه، وفي حال لم يتم الاتفاق يتم المطالبة به من قبل الزوجة ويكون دينًا على الزوج.

وأشارت المحامية إلى أنه في حال الطلاق البائن تكون المرأة غير مستحقة للنفقة إلا إذا كانت حامل وتستمر نفقتها حتى تضع حملها.

فيديو | المحامية هديل باداود: يعد عقد النكاح صحيحا إذا اتفق الزوجان على تأخير المهر أثناء العقد ويعد المهر المؤجل دينا على الزوج حتى سداده#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/qkbA5vYNm1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 24, 2022