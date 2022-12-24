أوضح المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية تركي بن سلمه،ماهي مكونات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وقال بن سلمه: “الاستراتيجية بنيت لدعم منظومة قوية للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الإبداع والابتكار، وفي مراحل بناءها تم بحث التفاصيل اللازمة لذلك من خلال التعاون مع الجهات الوطنية تركزت على 3 أهداف”.

وتابع: “تستهدف الفرد،حيث استغلال طاقات الشباب والشابات، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمجتمع أيضا حيث نطمح بأن يكون لدينا مجتمع واعي بقيمة الملكية الفكرية”.

وأضاف: “نعمل على بدء التنفيذ سعيا للتأكد من أن جميع المشاريع والآثار المتوقعة من هذه الاستراتيجية تتحقق، الاستراتيجية مدتها 5 سنوات نتوقع أن يكون أثرها ملموس”.

وكان ولي العهد أطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.