قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطنين لنشرهما محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي فيه أحدهما تعرضه لاعتداء على أحد الطرق في المنطقة.

وتبين من إجراءات الاستدلال عدم صحة المحتوى وتضمينه معلومات وادعاءات كاذبة مخالفاً بذلك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

كما تبين أن ما تعرضت له المركبة من ضرر نتيجة وجود جسم حديدي سقط عرضياً في الطريق.

وباشرت القوة الخاصة لأمن الطرق الحادث في حينه وقدمت له المساعدة اللازمة وجرى إيقافهما واتخاذ اللإجراءات النظامية بحقهما وإحالتها إلى النيابة العامة.