أكد الدكتور سيرغي أغابكين، أنه إذا كان الشخص يعاني في الشتاء من أعراض مثل الصداع والدوخان، فإن عليه الاهتمام بشرب الماء.

وقال الدكتور أغابكين، أن الصداع هو المشكلة الأكثر انتشارا في فصل الشتاء، والتي يعاني منها الكثيرون، لافتًا إلى أنه يعود سبب الشعور بالصداع في الشتاء، إلى تشنج الأوعية الدموية في الدماغ بسبب البرد. لذلك يجب ارتداء القبعات.

وأضاف: “غالبا ما يكون سبب الصداع في الشتاء هو جفاف الجسم. لأنه في موسم البرد، يستخدم الجميع معدات مختلفة لتدفئة المنازل، ما يؤدي إلى جفاف الهواء داخل المنزل، حتى أن رطوبته لا تصل إلى 20 بالمئة، في حين يجب أن تكون نسبة الرطوبة داخل المنزل 40-50 بالمئة”؛ حيث يجب شرب الماء في الشتاء أيضا، بحيث لا تقل الكمية عن 35 مليلتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم.