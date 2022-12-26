يخسر الإنسان الوزن بسرعة إذا تناول سعرات حرارية أقل بكثير مما يحتاجه، ولكن، بعد فترة يتكيف جسمه مع انخفاض السعرات الحرارية، ويتباطأ التمثيل الغذائي وهذا ما يجعل هذه الأنظمة ليست الحل طويل الأمد للوصول إلى وزن صحي.

وتعد الآثار الجانبية المحتملة للأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية هي ضعف الطاقة وشعور الجوع ومشاكل هضمية، إضافة لآلام الرأس والشعور بالدوار، فيما يوصى بممارسة 150 دقيقة من النشاط أسبوعيا على الأقل مثل المشي السريع والجري وركوب الدراجات والسباحة، إلى جانب تمارين القوة مرتين في الأسبوع.

ويعتبر الجوع من أسوأ الطرق غير الصحية لفقدان الوزن وبالتالي، من الأفضل تناول وجبات منتظمة يتم التحكم في حصصها وبسعرات حرارية أقل، فيما هناك العديد من النصائح لفقدان الوزن بشكل صحي، ومنها: ضع أهدافًا واقعية، خطط لوجباتك، تناول أطعمة غنية بالألياف، النشاط المستمر، احصل على الدعم.