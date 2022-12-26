شهدت محافظة القليوبية بمصر، جريمة مأساوية حيث أقدم زوج على طعن زوجته عدة طعنات أودت بحياتها، وتركها أسيل في دمها دون إنقاذها، وأدعى لعدة أيام أنها مريضة.

وتفصيلاً، كان زوج المجني عليها دائم التعدي عليها وضربها، ولكن نشبت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها بطعن زوجته عدة طعنات أودت بحياتها، وتركها أسيل في دمائها دون إنقاذها، بل أدعى لعدة أيام أن زوجته مريضة، وعند غياب المجني عليها، قامت أسرتها بالذهاب إلى منزلها ليكتشفوا الجريمة البشعة.

وعلى الفور عندما تلقى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا يفيد بتلقى رئيس الفرع الجنائى بشبرا الخيمة بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها دائرة مركز شرطة قليوب، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.

والجدير بالذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.