كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: سكرتير تنفيذي، مطوّر برامج – متكامل، خبير العمليات السحابية، عالم أبحاث الذكاء الاصطناعي، مهندس بيانات، خبير استشاري وتخطيط تقني، خبير الهندسة السحابية، خبير الأمن السيبراني للعمليات السحابية، مهندس AI DevOps.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/06/02هـ الموافق 2022/12/26م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) هنا