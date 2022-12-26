تكشفت تفاصيل جديدة حول خروج كريم بنزيما عن قائمة المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم قطر 2022 بعد إصابة عضلية لم تكن لتمنعه من المشاركة في بقية المنافسات.

وكشفت تقارير المزيد من الأسباب التي دفعت ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي لتفضيل رحيل كريم بنزيما وعدم بقائه للتعافي.

وذكرت التقارير أن أنطوان غريزمان كان غير راض عن الاهتمام الكبير الذي يحظى به نجم ريال مدريد والفائز بالكرة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي للمنتخب الفرنسي قبل النهائيات وخلالها.

يذكر أن بنزيما أعلن اعتزاله اللعب دوليًا بعد كأس العالم وبعد يوم من خسارة المنتخب الفرنسي النهائي أمام منتخب الأرجنتين بضربات الترجيح.