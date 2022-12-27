كشف أشقاء نجم المنتخب المغربي سفيان بوفال، حقيقة وفاة والدته إثر تعرضها لوعكة صحية، حيث اشتهرت بعد مشاركة المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022.

ونفى أشقاء نجم المنتخب المغربي سفيان بوفال، وفاة والدته، وذلك بعد ظهورها على أرض الملعب عقب تألق المنتخب المغربي وبلوغ نصف نهائي كأس العالم.

وكانت انتشرت أنباء عن وفاة والدة اللاعب المغربي في مدينة تازة المغربية خلال الساعات الماضية، كما شارك بوفال في جنازة والدته وتلقى التعازي ممن حضر الجنازة، إلا أنه لم يتم تأكيد أو نفي خبر الوفاة قبل أن ينفي اثنان من أشقاء بوفال للشائعة.