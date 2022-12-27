كشفت كوريا الجنوبية عن تسجيل أول إصابة بمرض “الأميبا الآكلة للدماغ” أو “النيجلرية الدجاجية”.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها:” أن مواطنًا كوريًا توفي بعد عودته من تايلاند، أصيب بالنيجلرية الدجاجية التي تدمر أدمغة البشر.

ويُشار إلى أن الرجل عاد إلى كوريا الجنوبية في يوم 10 ديسمبر بعد إقامة لمدة 4 أشهر في تايلاند، وتم نقله إلى المستشفى في اليوم التالي، وتوفي يوم الثلاثاء الماضي.

يُذكر أن النيجلرية الدجاجية هي أميبا توجد بشكل شائع في بحيرات المياه العذبة الدافئة والأنهار والقنوات والبرك في جميع أنحاء العالم، ويتم استنشاق الأميبا عن طريق الأنف وتنتقل إلى الدماغ لتدمير أنسجته.