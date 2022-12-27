زاد عدد ضحايا العاصفة الثلجية القاسية التي تتعرض لها الولايات المتحدة إلى 49 شخصاً؛ حيث بدأت طواقم الطوارئ تتفقد خسائر العاصفة التي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج.

ووصل عدد الوفيات جراء الطقس إلى 27 الاثنين، في ما وصفته السلطات بأنه «حرب مع الطبيعة الأمّ» في مواجهة «عاصفة القرن»، وما زالت أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة تواجه سلسلة من العوامل الجوية المتطرفة بما يصاحبها من ثلوج ورياح ودرجات حرارة متجمدة اجتاحت البلاد على مدار عدة أيام.

وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وإلغاء آلاف الرحلات الجوية وما لا يقلّ عن 49 حالة وفاة؛ حيث أدّى الطقس المتطرف إلى إلغاء أكثر من 17 ألف رحلة جوية في الأيام الأخيرة بما في ذلك نحو 3800 رحلة الاثنين.