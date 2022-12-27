تصدر ستيف لافينيير منسق موسيقى دي جي شهير في لندن، قائمة أطول فترة مرض بـ فيروس كورونا في، حيث يمر عيد الميلاد الثالث وهو بعيدًا عن عائلته.

وتفصيلاً، أصيب “لافينيير” ، وشقيقه التوأم بوبي ، وكلاهما منسق موسيقى دي جي ، بالفيروس في مارس 2020 بعد أن لعبوا حفلة في مدريد وتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

ويُشار إلى أنه تم إخراج بوبي من جهاز التنفس الصناعي بعد سبعة أيام واستغرق شهرين للتعافي من الفيروس، وعانى ستيف من فشل أعضاء متعددة والتهاب في الدماغ ولا يزال في المستشفى، حيث أنه لا يستطيع المشي ويجب إطعامه من خلال أنبوب.

وقال بوبي إن مرونة أخيه هي “معجزة” وأن “كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح”، على الرغم من أن ستيف قضى ما يقرب من ثلاث سنوات في المستشفى ويحتاج إلى رعاية على مدار الساعة .

وأضاف:” روحه لا تزال هنا، أعلم أنه لا يزال بإمكانه سماعنا ونحن نبذل قصارى جهدنا لإعادته إلى المنزل.”

والجدير بالذكر أن الأسرة متفائلة بأنها ستعيد ستيف إلى المنزل هذا العام بعد شفاءه من كورونا.