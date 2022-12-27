أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان حكم الأكل من “حاشي” نذرت امرأة أن تطعمه للأهل والجيران في حال ولدت طفلاً سليماً.

وقال الشيخ “السليمان” خلال برنامج فتاوى على قناة السعودية أن زوجها الذي قام بالذبح فإذا كانت قد وكلته أو تبرع نيابة عنها فلا حرج في ذلك ولا يلزمها أن تفي بذلك إلا إذا كان عندها مال ونذرت أن تنفق ذلك من مالها.

وفيما يخص حكم الأكل منه ، أوضح أنها إذا كانت اشترطت أن توزعه كاملاً فعليها أن تفي بالنذر ولا تأكل منه شيئاً وإذا كان غير ذلك فلا حرج في ذلك.