قررت إدارة تعليم القريات، تأخير بداية الدوام الرسمي في مدارس المحافظة وقراها وذلك بسبب برودة الجو، مشيرة إلى أن الدوام سيبدأ من التاسعة صباحًا.

وقال الإدارة “نظرًا لبرودة الجو وحـرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.. تأخير بداية الدوام الرسمي في مدارس المحافظة وقراها، حيث تبدأ الحصة الأولى الساعة ٩:٠٠ صباحاً ليومي الأربعاء والخميس 4-5 /6/ 1444”.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.