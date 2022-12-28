كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف تقنية وصحية وطبية بعدة مدن بالمملكة، في (الظهران، جدة، شرورة، نجران).

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مبرمج حاسب آلي، مهندس شبكات، مبرمج نظم معلومات المختبر، أخصائي أمن معلومات. طبيب استشاري مسالك بولية، طبيب نائب طب أطفال، فني مراقب وبائيات، فني عمليات جراحية، فني تمريض، فني تمريض (سحب دم).. وأخرى.

وذكرت أن أماكن العمل: مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، مستشفى القوات المسلحة بشرورة، مستشفى القوات المسلحة بنجران، بينما التخصصات المطلوبة: علوم الحاسب، هندسة الحاسب، نظم المعلومات الإدارية، أمن المعلومات، الأمن السيبراني، تخصصات صحية وطبية، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال موقع الخدمات الطبية للقوات المسلحة .