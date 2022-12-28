القت شرطة محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، القبض على سبعة أشخاص بتهمة خطف فتاة واغتصابها، ونشر مقطع مصور لها، في واقعة بشعة هزت ارجاء المدينة.

وتفصيلاً، بعدما ورود شكوى من أحد الأشخاص باختفاء ابنته، بدأت الشرطة تحقيقاتها وتبين أنه بسبب انتشار مقطع فيديو في موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، هربت الفتاة من بيت أبيها خوفًا.

وتمكنت الشرطة من اعتقال متهمين اثنين قاما بنشر مقطع مصور للفتاة، وبعد مدة قصيرة، استطاعت

العثور على الفتاة الهاربة.

وفي السياق، أفادت الشرطة بأنه تبين أنها خطفت خلال مدة اختفائها من قبل خمسة متهمين، واحتٌجزت داخل شقة حيث اعتدوا عليها جنسيًا بلا رحمة .

ويُشار إلى أنه تم إرسالها الفتاة بعد العثور عليها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء الفحوص اللازمة، وقد وجه القاضي بإرسال الفتاة إلى شعبة دار الإيواء في السليمانية.

يُذكر أن الحادثة أحدثت غضبًا شعبيًا واسعًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أقسى العقوبات بحق المتهمين.