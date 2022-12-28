أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، الرائد ناصر العتيبي، أن المديرية دشنت اليوم خدمة “أبشر سفر” خلال ملتقى أبشر الذي انطلق اليوم.

وأضاف أن الخدمة تهدف لتمكين المواطن والمقيم من حجز موعد قبل الانتقال إلى المنافذ البرية، حيث ستمكن الخدمة في المرحلة الاولى من المواطن والمقيم من حجز موعد قبل الانتقال إلى جوازات جسر الملك فهد للمغادرة إلى البحرين، وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

ونوه بأن المديرية دشنت خدمة سداد المدفوعات الحكومية داخل منصة “أبشر” لخدمتي إصدار وثيقة تجديد جواز السفر السعودي، بما يسهل تسديد هذه المدفوعات بشكل إلكتروني.