اعترفت منفذة تفجير شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول التركية والتي تدعى أحلام البشير، بوجود فتاة أخرى تحضر لتنفيذ هجوم إرهابي مماثل.

وأقرت أحلام البشير بأن الشخص الذي أتت معه من سوريا إلى تركيا، والملقب “بلال الحسن”، قد جلب برفقته فتاة سورية أخرى تبلغ من العمر 16 أو 17 عاماً، من أجل تنفيذ مهمة مماثلة.

وقالت المتهمة: “أعتقد أن هذه الفتاة المرسلة من سوريا ستُستخدم مثلي، أعلم أن بلال لديه العديد من المعارف في إسطنبول”.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، وضعت أحلام البشير قنبلة في حقيبة بشارع الاستقلال ما أدى إلى تفجير المكان ونتج عنه مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 81 آخرين.