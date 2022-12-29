كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظيفة في التخصصات الإدارية والقانون، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن مسمى الوظيفة المتوفره هو:

– أخصائي أول رقابة.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

2- خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الرقابة أو المجالات المرتبطة بها.

3- إجادة إدارة الشكاوى والاستفسارات

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

5- إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/10هـ الموافق 2023/01/03م، وللتقديم ومعرفة بقيّة الشروط من خلال الموقع .