كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظيفة في التخصصات الإدارية والقانون، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة أن مسمى الوظيفة المتوفره هو:
– أخصائي أول رقابة.
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
2- خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الرقابة أو المجالات المرتبطة بها.
3- إجادة إدارة الشكاوى والاستفسارات
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
5- إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/10هـ الموافق 2023/01/03م، وللتقديم ومعرفة بقيّة الشروط من خلال الموقع .
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