تقدمت مسنة بالغة من العمر 97 عامًا باستئناف على حكم بإدانتها في ألمانيا بتهمة المشاركة في أكثر من 10000 جريمة قتل حينما كانت سكرتيرة لقائد معسكر اعتقال شتوتهوف النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

وقضت محكمة ولاية إيتزيهوي في شمال ألمانيا في 20 ديسمبر، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ على “إيرمجارد فورشنر” لكونها شريكة في جريمة قتل في 10505 قضية وكمتعاون في محاولة القتل في خمس قضايا.

واتُهمت فورشنر بأنها جزء من الجهاز الذي ساعد المعسكر بالقرب من دانزيج ، الآن مدينة غدانسك البولندية ، بين يونيو 1943 وأبريل 1945.

وتقدم محامو الدفاع بطلب تبرئة فورشنر ، بحجة أن الأدلة لم تظهر بما لا يدع مجالاً للشك أنها كانت على علم بعمليات القتل المنهجية في معسكر شتوتهوف.

وحوكمت فورشنر في محكمة الأحداث لأنها كانت تبلغ من العمر 18 و 19 عامًا عندما ارتكبت الجرائم المزعومة ولم تستطع المحكمة إثبات “نضج عقلها” بما لا يدع مجالاً للشك في ذلك الوقت.