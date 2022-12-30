تحدث الفنان عمر كمال، عن عدد من المواقف المحرجة والصعبة التي تعرض لها خلال حياته.

وأوضح عمرو كمال إنه أول مرة غنى في فرح شعبى غنى موالا لمصر، فقام الناس بإنهاء نمرته.

وتابع عمر كمال “أنه جاء من السويس للقاهرة، وكان معه 10 جنيهات فقط، وقولت لنفسى بـ 10جنيه دى هنجح وأعمل كل حاجه نفسى فيها أو هفشل وهستخبى في أي بلد”.

ودخل عمر كمال في نوبة بكاء شديدة قائلا: “تعبت جدا في حياتى عشان أوصل للناس والناس ظلمتنى جدا السنة اللى فاتت وكانت فيه كومنتات وكراهية محبتهاش”.

وأضاف عمر كمال أن “الدنيا كلها كسرت بخاطري، حتى البنت اللى حبيتها كسرتنى وحسستني إنها مش متشرفة بيا”.