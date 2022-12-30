رحل عن عالمنا أمس الخميس، إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو بيليه “الجوهرة السوداء”، عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان وبدأ الحديث عن ورثة الأسطورة البرازيلية.

وتوفي بيليه بسبب فشل أعضاء في جسمه بالقيام بوظائفها بسبب تداعيات سرطان القولون، وكان المهاجم الأسطوري هو مرادف لكلمة كأس العالم، حيث فاز بالبطولة ثلاثة مرات.

ويُشار إلى أن بيليه لديه 7 أبناء معروفين، هم كيلي (55 عاما) التي رافقت “الملك” أثناء علاجه، إدينو (52 عاما)، وجنيفر (53 عاما) من زواجه الأول، بالإضافة إلى التوأم جوشوا وسيليست (24 عاما) من زواجه الثاني.

ودرت كرة القدم على بيليه طوال 20 عاما من الاحتراف، ما جعله من أغنياء البرازيل، وعلى الرغم من اعتزاله اللعبة منذ زمن بعيد، إلا أنه ترك أصول ثروة تزيد عن 100 مليون دولار، وهو ما سيرثه 7 أبناء له من زوجتين طليقتين، بالإضافة إلى أرملة لم تنجب، يابانية الأصل.

يُذكر أن النظام القانوني في ميراث أي متوفى يأتي كالتالي بالترتيب: الأرملة والأبناء ثم الوالدان، وذلك وفقا للمادة 1.845 من القانون المدني البرازيلي.