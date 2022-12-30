قام مجموعة من الأشخاص في نيويورك برفع دعوى قضائية جماعية ضد ساعة آبل زاعمين أن مستشعر الأكسجين في الدم في ساعة آبل الذكية لا يعمل بشكل جيد مع ذوي البشرة الداكنة.

وتقول الدعوى المرفوعة في المنطقة الجنوبية من نيويورك: “على مدى عقود، كانت هناك تقارير تفيد بأن مثل هذه الأجهزة كانت أقل دقة بشكل ملحوظ في قياس مستويات الأكسجين في الدم بناء على لون البشرة”.

فيما قال المدعي أليكس موراليس” كنت على دراية بميزات قياس التأكسج النبضي للجهاز عندما اشتريت ساعة آبل بين عامي 2020 و2021 – وسط جائحة “كوفيد”، ما جعل قدرات تتبع الصحة هذه أكثر أهمية” .

وتنص الدعوى على أن “أهمية العالم الحقيقي” لهذا التحيز لم تتم معالجتها حتى منتصف جائحة فيروس كورونا، والذي تقارب مع وعي أكبر بالعنصرية البنيوية الموجودة في العديد من جوانب المجتمع”.