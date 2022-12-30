أكد المحامي محمد العنزي، أن وجود دليل على مساعدة الزوجة لزوجها في شراء المنزل يحميها من عدم خسارة حصتها عند طلاقهما .
وقال “العنزي” خلال لقائه على برنامج الراصد المُذاع على القناة الإخبارية:” بحكم وعي مجتمعنا الديني وحرصه الشديد، فإنهم يلجأون دائمًا في مثل هذه المشاكل إلى الفتوى .”
وأضاف:” أنه من الناحية القانونية، إذا كان هناك بيِّن لهذه الزوجة أنها دفعت وشاركت في هذا المنزل ووجد لديها المستندات اللازمة فهي لها سهم مثل زوجها تمامًا .”
فيديو | المحامي محمد العنزي:
وجود دليل على مساعدة الزوجة لزوجها في شراء المنزل يحميها من عدم خسارة حصتها عند طلاقهما #الراصد pic.twitter.com/wAmOpXcJm4
— الراصد (@alraasd) December 30, 2022
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