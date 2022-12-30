أكد موفق الحبيشي، متخصص في تأمين السيارات، أنه لا يحق تبديل السائق حال وقوع الحادث بأي شكل من الأشكال، وهذا التصرف يدخل تحت بند الاحتيال أو الاستفادة من خدمات التأمين.

وأكد أنه لا يحق لشركة التأمين أن تطلب من الفرد دفع مبالغ إضافية إلا مبلغ التحمل إذا كان عليه نسبة خطأ في وقوع الحادث، وذلك بحسب ما ذكره في قناة السعودية.

وأضاف أن شركات التأمين إذا شكت بالحادث فأنها تتواصل مع “نجم” لاتخاذ ما يلزم لإيضاح ملابسات الحادث، لافتا إلى أن 15 يوم هي أقصى مدة لإيداع مبلغ التعويض في حساب المتضرر أو المؤمن.

وأوضح طريقة إصدار موافقة إصلاح السيارة من خلال التأمين الشامل، وهي توفير المستندات المطلوب وتسعير الخطأ من خلال مركز “تقدير” أما إذا لم يكن هناك خطأ فأنه يتوجه مباشرة لشركة التأمين، وحينها ستقوم الشركة يتغطية تكاليف الإصلاحات من خلال الوكالة أو ورش الصيانة.

وشدد على أهمية يقوم بتصوير الحادث بشكل شمولي والتحرك من موقع الحادث لتجنب عرقلة السير، كما يمكن استخدام تطبيق نجم في تنفيذ ذلك، منوها بأن 90% من وثائق التأمين تغطي الكوارث الطبيعية إذا كان التأمين شاملًا، ومن أمثلة هذه الكوارث السيول.

#من_السعودية | ما هي طريقة إصدار موافقة إصلاح السيارة من خلال التأمين الشامل؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/ne5Fg1yn4K — قناة السعودية (@saudiatv) December 30, 2022

#من_السعودية | موفق الحبيشي – متخصص في تأمين السيارات: بإمكانك تصوير الحادث بشكل شمولي والتحرك من موقع الحادث لتجنب عرقلة السير. #قناة_السعودية pic.twitter.com/BV7vfNd6nT — قناة السعودية (@saudiatv) December 30, 2022

#من_السعودية | موفق الحبيشي – متخصص في تأمين السيارات: لا يحق تبديل السائق حال وقوع الحادث بأي شكل من الأشكال، وهذا التصرف يدخل تحت بند الاحتيال. #قناة_السعودية pic.twitter.com/nZTngB7udj — قناة السعودية (@saudiatv) December 30, 2022

#من_السعودية | موفق الحبيشي – متخصص في تأمين السيارات: 90% من وثائق التأمين تغطي الكوارث الطبيعية إذا كان التأمين شاملًا. #قناة_السعودية pic.twitter.com/egTqONGNmb — قناة السعودية (@saudiatv) December 30, 2022