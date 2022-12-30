أكد موفق الحبيشي، متخصص في تأمين السيارات، أنه لا يحق تبديل السائق حال وقوع الحادث بأي شكل من الأشكال، وهذا التصرف يدخل تحت بند الاحتيال أو الاستفادة من خدمات التأمين.

وأكد أنه لا يحق لشركة التأمين أن تطلب من الفرد دفع مبالغ إضافية إلا مبلغ التحمل إذا كان عليه نسبة خطأ في وقوع الحادث، وذلك بحسب ما ذكره في قناة السعودية.

وأضاف أن شركات التأمين إذا شكت بالحادث فأنها تتواصل مع “نجم” لاتخاذ ما يلزم لإيضاح ملابسات الحادث، لافتا إلى أن 15 يوم هي أقصى مدة لإيداع مبلغ التعويض في حساب المتضرر أو المؤمن.

وأوضح طريقة إصدار موافقة إصلاح السيارة من خلال التأمين الشامل، وهي توفير المستندات المطلوب وتسعير الخطأ من خلال مركز “تقدير” أما إذا لم يكن هناك خطأ فأنه يتوجه مباشرة لشركة التأمين، وحينها ستقوم الشركة يتغطية تكاليف الإصلاحات من خلال الوكالة أو ورش الصيانة.

وشدد على أهمية يقوم بتصوير الحادث بشكل شمولي والتحرك من موقع الحادث لتجنب عرقلة السير، كما يمكن استخدام تطبيق نجم في تنفيذ ذلك، منوها بأن 90% من وثائق التأمين تغطي الكوارث الطبيعية إذا كان التأمين شاملًا، ومن أمثلة هذه الكوارث السيول.