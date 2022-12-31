أكد الدكتور محمد الأحمدي أنه لا يجب حرمان الطفل من الحركة واللعب والرياضة في الشتاء بداعي الخوف عليه من البرد. ‎

وقال الأحمدي :” التوصيات الطبية جميعها تؤكد أنه يجب أن يمارس الطفل ٦٠ دقيقة على الأقل في اليوم الواحد”.

وأضاف ” في بعض البلدان بالخارج تصل درجات الحرارة ل٤ درجات تحت الصفر وأكثر ورغم ذلك نرى أطفال الروضة يلعبون في فناء المدرسة”.