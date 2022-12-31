أكد الدكتور محمد الأحمدي أنه لا يجب حرمان الطفل من الحركة واللعب والرياضة في الشتاء بداعي الخوف عليه من البرد.
وقال الأحمدي :” التوصيات الطبية جميعها تؤكد أنه يجب أن يمارس الطفل ٦٠ دقيقة على الأقل في اليوم الواحد”.
وأضاف ” في بعض البلدان بالخارج تصل درجات الحرارة ل٤ درجات تحت الصفر وأكثر ورغم ذلك نرى أطفال الروضة يلعبون في فناء المدرسة”.
#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: من الظلم حرمان الطفل من الحركة واللعب والرياضة في الشتاء بداعي الخوف عليه من البرد. #قناة_السعودية pic.twitter.com/R3gKO6k9p3
— قناة السعودية (@saudiatv) December 31, 2022
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