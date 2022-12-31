أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعم كافة الأندية بصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا، في أول ردة فعل عقب إعلان نادي النصر التعاقد رسميا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأصبح المعيار الحقيقي للنجوم الذين سيتم التعاقد معهم في المرحلة المقبلة بنفس قيمة النجم كريستيانو، والذي يأتي في مقدمتهم قائد المنتخب الأرجنتيني وفريق باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، المتوج مؤخرا بكأس العالم ٢٠٢٢، ومهاجم فريق برشلونة البولندي ليفاندوفسكي (34 عاما)، ومتصدر قائمة هدافي الليغا برصيد ١٣ هدفا، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم لعام ٢٠٢٢.

ويأتي ذلك إلى جانب قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش، المتوج ببرونزية مونديال ٢٠٢٢ وأفضل لاعب لعام ٢٠١٨، وكذلك اللاعب البلجيكي ميناما لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والمهاجم المصري محمد صلاح نجم ليفر بول، وصاحب الـ ١٠٠ مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني دي ماريا، المتوج مؤخرا بكأس العالم.

وتتضمن القائمة، البرازيلي كارلوس هنريكي كاسيميرو، مدافع فريق مانشستر يونايتد، وبوجبا، لاعب وسط يوفنتوس، وغيرهم من اللاعبين فئة الخمس نجوم.