تعافى مريض سرطان خمسيني في بريطانيا من المرض تماماً، بعدما أخبره الأطباء أنه سيموت بعد عام وذلك عقب خضوعه لدواء تجريبي في مؤسسة «كريستي» .

وأُصيب جلين بسرطان القناة الصفراوية في الكبد، وهو نوع نادر من أمراض السرطان يتسبّب في تكاثر الخلايا المبطنة للقنوات ونموها على نحو غير طبيعي.

و كان السرطان قد انتشر إلى الغدة الكظرية والكبد، وكانت الأورام كبيرة إلى حد لا يسمح بالتخلص منها جراحياً، وصُنفت حالته بسرطان في المرحلة 4، واستبعدت توقعات الأطباء شفاءه.

وأحال الأطباء جلين إلى مؤسسة «كريستي»، بعد تصنيفه مرشحاً مناسباً للمشاركة في تجربة إكلينيكية لعقار للعلاج المناعي.

وكشفت فحوص ما بعد العلاج عن تقلص حجم الورم في الكبد من 12 سم إلى 2.6 سم، وتقلُّص ورم الغدة الكظرية من 7 سم إلى 4.1 سم. ومن ثمَّ صار من الممكن أن يخضع جلين لعملية جراحية لإزالة الأورام بحلول شهر أبريل من هذا العام، فيما لم يعثر الأطباء إلى على أنسجة ميتة ولم يعثروا على خلايا سرطانية حية.