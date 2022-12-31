حقق فريق الاتحاد الفوز في مباراته أمام نظيره أبها بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن، اليوم السبت.

وسجل هدفي الاتحاد كل من المغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 21 من عمر المباراة، ورومارينهو في الدقيقة 50، بينما سجل هدف أبها اللاعب صالح العمري في الدقيقة 72.

وضمن منافسات الجولة الـ 11 أيضا حقق الطائي فوزا كبيرا على الباطن بنتيجة 4-0، وسجل رباعية الطائي كل من غوميز دينير في الدقيقة الرابعة، وألفا سيميدو في الدقيقة 52، ومبينزا سجل الهدف الثالث في الدقيقة 56، فيما سجل أمير سعيود الهدف الرابع.