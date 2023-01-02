أفادت وسائل الإعلام بأن كوريا الشمالية أقالت، باك جونج تشون، ثاني أقوى مسؤول عسكري في البلاد، بعد الزعيم كيم جونج أون.

ويُشار إلى أن نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم وسكرتير اللجنة المركزية للحزب، أُقيل وحلّ محله ري يونج جيل في الاجتماع السنوي للجنة، الأسبوع الماضي، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وتعتبر اللجنة العسكرية المركزية للحزب، التي يرأسها كيم، أقوى هيئة لصنع القرار العسكري في البلاد، وتمتلك صلاحيات تفوق وزارة الدفاع.

والجدير بالذكر أن باك روقي في أواخر 2020 إلى رتبة مارشال، وهي أعلى رتبة عسكرية تحت الزعيم كيم، وأصبح من أشد المعارضين للتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في نوفمبر العام الماضي.