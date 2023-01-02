كافأ علي البليهي مدافع نادي الهلال، أحد مشجعي ناديه، خلال مباراة الزعيم أمام ضمك، في بطولة دوري روشن للمحترفين.

ورفع أحد جماهير الهلال التي حضرت مباراة ضمك، لافتة مكتوب عليها “المال لن يجعل من النصر هلال”، في إشارة إلى الأموال الضخمة التي يقوم العالمي بصرفها من أجل تحقيق البطولات وتعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونالت العبارة إعجاب علي البليهي، الذي توجه نحو المدرجات، وقام بخلع قميصه لمكافأة المشجع الذي عبر عن حبه وتعلقه بنادي الهلال.

وتعادل الهلال أمام ضمك بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس السبت، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، بعد أن كان متقدمًا بهدفين دون رد.